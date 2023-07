Cet évènement est passé Banzaï Land Festival Quai des sports Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Banzaï Land Festival Quai des sports Bordeaux, 30 juin 2023, Bordeaux. Banzaï Land Festival 30 juin et 1 juillet Quai des sports Tarif : 8 € / jour. BANZAÏ LAND est de retour pour sa 6ème édition ! Une programmation musicale autour de l’Afro-House, Latin Groove, Tropical Bass et tout ce qui peut vous faire danser sous le soleil estival ! Le tout en plein air, les pieds dans l’herbe et en bord de Garonne. Banzaï Land Banzaï Land est un pays utopique où les valeurs qui ont fondé le collectif Banzaï Lab se rencontrent : créativité, solidarité, convivialité, liberté. Après avoir investi la cour d’un ancien commissariat puis celle d’une banque ou encore des archives municipales et une cour d’école, la 6ème édition de Banzaï Land posera ses valises les 30 juin et 1er Juillet sur les pelouses du Parc des Sports St Michel, en bord de Garonne ! Quai des sports Quai des sports, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.banzailab.com/banzai-land-iv/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T16:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

