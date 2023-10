Atelier Tic Tac Toe / Fabrication de jeu à la découpe laser Quai des Savoirs Toulouse, 2 janvier 2024, Toulouse.

Atelier Tic Tac Toe / Fabrication de jeu à la découpe laser 2 – 6 janvier 2024 Quai des Savoirs Sur inscription, 7€

Atelier Tic Tac Toe / Fabrication de jeu à la découpe laser

Au cours de cet atelier, les enfants auront la chance de laisser libre cours à leur créativité.

Ils découvriront la technique de la sérigraphie pour imprimer leur propre plateau de jeu sur une plaque de bois. Ensuite, les jeunes artistes auront l’opportunité de personnaliser chaque pièce du jeu et de les découper avec précision grâce à la découpe laser.

Enfin, ils regrouperont les pièces en bois pour s’amuser grâce à leur propre jeu personnalisé !

Horaires :

Du mardi 2 au samedi 6 janvier, de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45

Intervenant :

À partir de 8 ans

Tarif unique : 7€/personne

Séance de 1h30 (places limitées), réservation à faire en ligne

—

Crédit image : Bitoño

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10228774825675 »}] [{« link »: « https://atelierbitono.com/ »}, {« link »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10228774825675 »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T14:15:00+01:00 – 2024-01-02T15:45:00+01:00

2024-01-06T16:15:00+01:00 – 2024-01-06T17:45:00+01:00