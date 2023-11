Atelier Sérigraphie textile Quai des Savoirs Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Atelier Sérigraphie textile 23 – 31 décembre Quai des Savoirs Sur inscription, 7€

Atelier Sérigraphie textile

Lors de cet atelier haut en couleurs, chaque enfant aura l’occasion de créer un projet textile personnalisé !

Grâce à la magie de la sérigraphie, ils imprimeront des motifs colorés sur un tissu blanc. Ensuite, ils découperont les pièces de tissu nécessaires pour donner vie à leur création textile.

Les enfants apprendront également à assembler ces pièces de manière créative pour obtenir un projet unique et plein de créativité.

Horaires :

Du samedi 23 au dimanche 31 décembre, de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45

➔ Pas de séance le dimanche 24 décembre

➔ Séance uniquement de 14h15 à 15h45 le dimanche 31 décembre

Intervenant :

À partir de 8 ans

Tarif unique : 7€/personne

Séance de 1h30 (places limitées), réservation à faire en ligne

—

Crédit image : Bitoño

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10228774825674 »}] [{« link »: « https://atelierbitono.com/ »}, {« link »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10228774825674 »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T14:15:00+01:00 – 2023-12-23T15:45:00+01:00

2023-12-31T14:15:00+01:00 – 2023-12-31T15:45:00+01:00