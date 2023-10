Futurapolis Planète Quai des Savoirs Toulouse, 30 novembre 2023, Toulouse.

Futurapolis Planète, l’événement référent consacré à l’innovation technologique et à la transition énergétique vous propose un programme de conférences et de rencontres avec les meilleurs experts, innovateurs, chercheurs, artistes et entrepreneurs.

Cette année, en parallèle des conférences, Futurapolis Planète propose une programmation d’expériences immersives faisant appel à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à l’intelligence artificielle. Des œuvres à couper le souffle, pour petits et grands, qui vous feront visiter les 4 coins du monde et découvrir différents aspects de notre planète.

Horaires :

Le jeudi 30 novembre, de 17h à 20h

Le vendredi 1er décembre, de 10h à 18h

Le samedi 2 décembre, de 10h à 18h

Gratuit, sur inscription (lien d’inscription disponible fin octobre)

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://www.quaidessavoirs.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d'exposition, d'expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00