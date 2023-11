Cet évènement est passé Microexplosive Road Quai des savoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Microexplosive Road Quai des savoirs Toulouse, 5 novembre 2023, Toulouse. Microexplosive Road Dimanche 5 novembre, 11h00, 17h00 Quai des savoirs Microexplosive road est le titre d’un travail d’exploration collaboratif entre Gwendoline Robin et Vincent Martial. Tous deux, artistes performers dont la pratique plastique d’un côté, sonore de l’autre, se révèle dans le mélange intrinsèque de ces deux domaines. A travers l’exploration microscopique de la matière en transformation, ils mettent en scène des processus de métamorphose amplifiés afin de créer un univers performatif. Des matières explosives, des pierres, du verre, de la glace carbonique, des bougies. se dégagent des micros phénomènes dans des espace-temps mettant à l’épreuve la sensibilité de l’auditoire. Quai des savoirs 39 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 76 17 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:00:00+01:00

2023-11-05T17:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00 performance transformation Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des savoirs Adresse 39 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Quai des savoirs Toulouse latitude longitude 43.594521;1.451081

Quai des savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/