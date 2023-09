Nocturne en mode Clutcho Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Nocturne en mode Clutcho Quai des Savoirs Toulouse, 3 novembre 2023, Toulouse. Nocturne en mode Clutcho Vendredi 3 novembre, 19h00 Quai des Savoirs Accès libre et gratuit 3 novembre : Nocturne en mode Clutcho Soirée animée par Cluch, de 19h à 23h Au programme : DJ sets, spectacles, créateurs, ateliers, restauration et buvette. Accès libre et gratuit

—

Crédit image : © Emmanuel Grimault Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« link »: « https://www.clutchmag.fr/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T19:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

2023-11-03T19:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00 LSQ23 LSQ2023 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Quai des Savoirs Toulouse latitude longitude 43.594938;1.450911

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/