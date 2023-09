Workshop : l’Air inflammable Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Workshop : l’Air inflammable Quai des Savoirs Toulouse, 28 octobre 2023, Toulouse. Workshop : l’Air inflammable 28 et 29 octobre Quai des Savoirs Gratuit, sur inscription (lien à venir) Workshop : l’Air inflammable Le terme « Hydrogène », inventé par Lavoisier, désigne à la fin du XVIIIe siècle un gaz que l’on nommait avant « l’air inflammable ». Premier atome du tableau périodique, il est aussi l’élément le plus présent dans l’univers. Participez, aux côtés des artistes et scientifiques invités, à ce workshop créatif original animé par le Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique dans le cadre de son programme « L’Air Génial ». Horaires : Le samedi 28 & le dimanche 29 octobre, de 14h à 18h Intervenant : Frédéric Feu, Centre de l’imaginaire Scientifique et Technique Gratuit, sur inscription (lien à venir)

Crédit image : © CIST Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« link »: « https://www.imaginairescientifique.fr/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

