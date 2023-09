WOW ! Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs Quai des Savoirs Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse.

Les temps de l’espèce humaine sur Terre sont comptés. Anthropocène épuisant le globe, changement climatique irréversible, menace inévitable d’astéroïdes provoquant une nouvelle extinction massive de la biodiversité, collision intergalactique, inversion du champ magnétique ou évolution du soleil, la terre ne sera un jour plus vivable.

L’humanité devra donc partir. Pour aller où ? Y-a-t’il une vie possible ailleurs ?

Les premiers signes extraterrestres reçus et la découverte récente de plusieurs exoplanètes en zone d’habitabilité nourrissent tous les espoirs.

Il y a peut-être une chance pour qu’on s’en sorte.

Intervenant :

Frédéric Ferrer, Compagnie Vertical Détour

Gratuit, sur inscription

À partir de 15 ans

Au Quai des Savoirs

Crédit image : Frédéric Ferrer

