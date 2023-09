Forum des Futurs Désirables Quai des Savoirs Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse.

[LUMIÈRES SUR LE QUAI] Forum des Futurs Désirables

20 octobre 2023, de 10h à 19h

En ouverture de son festival annuel Lumières sur le Quai, le Quai des Savoirs vous invite à une journée d’échanges et de réflexion collective pour agir sur la thématique des futurs désirables.

Face au sentiment d’éco-anxiété partagé par un nombre croissant de citoyens, et tout particulièrement les jeunes, il est impératif que les acteurs culturels, éducatifs, associatifs et scientifiques interrogent leurs positionnements et leurs pratiques pour contribuer collectivement à ouvrir des pistes de futurs plus désirables. Les imaginaires et les savoirs peuvent jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de nouveaux récits des futurs, à condition de sortir des postures extrêmes de fin du monde ou du solutionnisme technologique.

Comment réinventer les discours, les imaginaires et les pratiques des sciences en société à l’ère de l’anthropocène ? Quelle place faire à la création artistique, au design, à la science-fiction, au low tech ? De quelles thématiques s’emparer ? Comment agir concrètement et collectivement pour des futurs désirables ?

À travers des interventions et retours d’expérience de scientifiques, d’artistes, d’acteurs culturels et associatifs, et deux grands ateliers participatifs, ce forum du Quai des Savoirs invite toutes celles et ceux qui, par leur activité amateure ou professionnelle, et/ou par intérêt citoyen, s’engagent au quotidien pour des futurs désirables.

Programme détaillé à venir

IMPORTANT: l’exposition « Feux, Mégafeux » sera fermée au public toute la journée du 20 octobre.

Au Quai des Savoirs

Crédit image : Quai des Savoirs

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

