Quai des Petits Quai des Savoirs Toulouse, 4 octobre 2023

Quai des Petits 4 octobre – 30 décembre Quai des Savoirs Réservation à faire en ligne, 5€

Le Quai des Petits

Au Quai des Petits, on manipule, on explore, on bidouille !

Découvrez un espace qui fourmille d’activités pour éveiller la curiosité des plus petits, pour aborder les sciences autrement quand on est haut comme 3 pommes !

Horaires :

HORS VACANCES SCOLAIRES

Le mercredi, à 14h et 16h (séances d’1h30)

(séances d’1h30) Le samedi, à 10h, 12h, 14h & 16h (séances d’1h30)

(séances d’1h30) Le dimanche, à 10h, 12h, 14h & 16h (séances d’1h30)

Sans réservation en ligne les 1ers dimanches du mois, billet gratuit à venir retirer au guichet uniquement le jour même, dans la limite des places disponibles.

VACANCES SCOLAIRES

Plusieurs créneaux horaires sont disponibles chaque jour du mardi au dimanche durant les vacances scolaires, voir les disponibilités sur la billetterie en ligne.

En savoir plus sur le Quai des Petits

Pour les 2-7 ans, accompagnés : il est nécessaire d’assortir 1 billet enfant d’au moins 1 billet adulte

Séance d’1h30, 5€

Réservation à faire en ligne

—

Crédit image : Patrice Nin

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse

quai des petits qdp