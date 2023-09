Les défis maker du week-end Quai des Savoirs Toulouse, 30 septembre 2023, Toulouse.

Les défis maker du week-end 30 septembre et 1 octobre Quai des Savoirs Sur inscription, 7€

Les défis maker du week-end

Découvrez chaque mois de nouveaux défis proposés, des activités créatives réalisées en binôme, ou en tandem parent/enfant.

Les défis de septembre/octobre :

Mission Robot !

Tu auras pour mission de réparer un robot d’exploration martienne, puis de l’adapter aux contraintes de la piste. Attention, ton chemin sera semé de pièges et d’obstacles à éviter !

Electrominot

Fabrique des circuits électriques et active des capteurs grâce à des modules sous forme de drôle de dominos en bois !

Tetris imprimante 3D

Apprend à fabriquer un objet en 3D : tu devras créer une pièce de tetris, la modéliser sur un logiciel et lancer l’imprimante 3D ! L’ensemble des pièces formera une superbe œuvre collaborative.

Pop-up

Nous avons besoin de toi pour terminer une maquette pop-up (carte pliée en volume) ! Pour cela, tu vas utiliser un logiciel de modélisation, Inkscape, ainsi qu’une machine à commande numérique : la découpe laser.

Horaires :

Le samedi, de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45

Le dimanche, de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45

Partenaires : Planète Sciences Occitanie et Instant Science

À partir de 7 ans (les enfants inscrits doivent être accompagnés d’un adulte)

Tarif unique: 7€/personne

Sans réservation en ligne les 1ers dimanches du mois, billet gratuit à retirer au guichet uniquement le jour même, dans la limite des places disponibles.

Séance de 1h30 (places limitées), réservation à faire en ligne

—

Crédit image : Jean-Jacques Ader

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d'exposition, d'expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:15:00+02:00 – 2023-09-30T15:45:00+02:00

2023-10-01T16:15:00+02:00 – 2023-10-01T17:45:00+02:00

défis maker plateau créatif