Visite des coulisses 16 et 17 septembre Quai des savoirs Gratuit. Inscription uniquement sur place.

Plongez dans les coulisses du Quai des Savoirs à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et explorez les différents espaces de ce lieu emblématique dédié au partage des savoirs scientifiques. Accompagnés par les équipes du Quai des Savoirs, vous aurez l’opportunité de découvrir les secrets de cet espace dédié à l’enseignement des sciences.

Horaires des visites :

– Samedi 16 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30

– Dimanche 17 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30

N’hésitez pas à profiter de cette occasion unique pour en apprendre davantage sur les espaces du Quai des Savoirs et découvrir les coulisses de ce lieu fascinant.

Quai des savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.quaidessavoirs.fr http://www.facebook.com/quaidessavoirs Le Quai des Savoirs est un centre dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique et industrielle. Son objectif principal est d’initier le public aux sciences à travers une approche pluridisciplinaire. En favorisant la démarche scientifique, en éveillant la curiosité, en encourageant l’esprit critique et en stimulant l’imaginaire, le quai des savoirs souhaite rendre les sciences accessibles au plus grand nombre.

Grâce à la collaboration de nombreux acteurs de la culture scientifique, le Quai des Savoirs conçoit et développe des formats de médiation innovants et participatifs. Ces initiatives permettent d’aborder les sciences d’une manière différente et de partager les outils et les initiatives qui font évoluer nos sociétés.

Le Quai des Savoirs propose des expositions, des événements, des rencontres et des échanges de connaissances autour des sciences et de l’avenir. Il accueille également les enfants au quai des petits et organise des actions « hors les murs » sur le territoire métropolitain.

Les horaires d’ouverture du Quai des Savoirs sont du lundi au dimanche, de 10h à 18h (fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). Les tarifs d’accès à l’exposition temporaire sont de 7 euros (tarif plein) et 5 euros (tarif réduit). Le Quai des Savoirs est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ne manquez pas de visiter le Quai des petits, où les enfants pourront découvrir des activités passionnantes, avec un tarif d’entrée de 3 euros. Le Quai des petits est ouvert de 10h à 18h les mercredis, samedis et dimanches, ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires. Métro ligne B (stations Carmes ou Palais de Justice). Tranway T1 et T2 (terminus Palais de Justice). Bus ligne 1 (arrêt Grand Rond / Jardin Royal). Ligne 2 et 10 (arrêt Grand Rond / Jardin des Plantes). Ligne12 (arrêt Palais de Justice) et ligne 29 (terminus Grand Rond).

©Quai des savoirs