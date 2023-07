Journées Européennes du Patrimoine 2023 – Plateau créatif Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Journées Européennes du Patrimoine 2023 – Plateau créatif Quai des Savoirs Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Journées Européennes du Patrimoine 2023 – Plateau créatif 16 et 17 septembre Quai des Savoirs Gratuit, inscription sur place le jour même Atelier 1h30 Upcycling, à l’occasion des JEP 2023 En partenariat avec Planète Sciences Occitanie Venez expérimenter l’upcycling (un super recyclage), c’est à dire transformer et donner une nouvelle vie et un nouvel usage à des objets ! Horaires : Le samedi 17 septembre, de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45

Le dimanche 18 septembre, de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45 À partir de 7 ans, jauge de 15 personnes maximum

Inscription sur place le jour même, gratuit

Crédit image : Ministère de la Culture Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« link »: « http://www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

