Quai des Curieux Quai des Savoirs Toulouse, 10 juillet 2023, Toulouse.

Les vacances au Quai des Curieux

Des stages et des séjours sciences pour les jeunes curieux, du 10 juillet au 1er septembre

Planète Sciences Occitanie organise des stages pour les jeunes qui souhaitent découvrir de manière ludique les activités scientifiques et techniques.

En fonction des thèmes abordés, les participants sont amenés à utiliser leur sens de l’observation et leur curiosité pour développer un projet commun ou individuel. À la fin de chaque stage, les parents sont invités à découvrir les travaux des enfants.

Liste des stages pendant les vacances :

« Mon petit labo de recherche 2023 » du 10 au 13 juillet

« Mission cétacés » du 17 au 21 juillet

« Art-Robot » du 24 au 28 juillet

« Sur les traces des fossiles » du 31 juillet au 4 août

« Les feux dans ma ville » du 7 au 11 août

« Maker Trappeur » du 21 au 25 août

« Tsuki, la vie d’une étoile » du 28 août au 1er septembre

Retrouvez toutes les informations relatives aux stages et inscrivez-vous sur le site de Planètes Science Occitanie.

Partenaire : Planète Sciences Occitanie

De 7 à 13 ans, nombre de places limité

Sur inscription en ligne sur le site de Planètes Science Occitanie

Au Quai des Curieux (Quai des Savoirs de Toulouse), durant les vacances scolaires, de 9h à 18h

