Rencontre tout public à 18h le 6 juin à l’Agora du Quai des Savoirs

Une rencontre débat co-organisée par la Mission Agrobiosciences-INRAE et le Quai des Savoirs

Qu’il s’agisse de la dangerosité des pesticides, des effets des perturbateurs endocriniens ou de l’évolution du climat, l’expertise scientifique constitue un pivot de nos sociétés démocratiques. Figure d’autorité située à mi-chemin entre » savoir et pouvoir « , l’expert et sa parole ont été ébranlés dans les années 1990 avec les crises de la vache folle et du sang contaminé.

La création d’agences d’expertise telles que l’Afssa en France (1999), puis l’EFSA en Europe (2022) a certes permis d’institutionnaliser la procédure, sans pour autant faire cesser les critiques. Derniers rebondissements en date, la publication d’un rapport sur la crédibilité scientifique de l’Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui a remplacé l’Afssa), aux conclusions » peu flatteuses » (Le Monde). Ou encore la demande adressée par le ministre de l’agriculture Marc Fesneau à l’Anses » de revenir sur sa volonté d’interdire les principaux usages du S-métolachlore « . Ayant en effet compétence pour délivrer les autorisations d’utilisation des pesticides, l’Anses a annoncé engager une procédure de retrait de cet herbicide en février dernier (France Infos).

Pensée pour objectiver une problématique et permettre aux décideurs de prendre une décision éclairée, l’expertise scientifique se trouve ainsi en crise… depuis au moins 30 ans. Une crise donc permanente entre soupçons de conflits d’intérêt, dénigrement d’évaluations et instrumentalisation par les pouvoirs politiques pour légitimer leurs décisions sous couvert de scientificité. L’expertise ne ferait-elle plus ses preuves ? D’autant qu’avec la crise du Covid-19, aux côtés d’un conseil scientifique dédié venant en appui du gouvernement, se sont ajoutés tous les experts plus ou moins autoproclamés, qui ont distillé leurs avis sur les plateaux radio et télé, jetant un peu plus le trouble sur cette fonction.

Dans ce contexte, qui croire ? Que peut-on vraiment attendre de l’expertise scientifique en temps de crise ? Et quelles nouvelles formes d’expertise – collective, hybride – sont à même de redonner du sens à cet exercice ?

Avec :

Jean-Pierre CRAVEDI , directeur de recherche INRAE, ancien expert au sein de l’EFSA

, directeur de recherche INRAE, ancien expert au sein de l’EFSA Pierre-Benoît JOLY , président du Centre INRAE Occitanie, spécialiste de sociologie de l’innovation, président du Groupe de travail « Crédibilité de l’expertise scientifique » issu du Conseil scientifique de l’Anses

, président du Centre INRAE Occitanie, spécialiste de sociologie de l’innovation, président du Groupe de travail « Crédibilité de l’expertise scientifique » issu du Conseil scientifique de l’Anses Didier POURQUERY , journaliste, président de The Conversation France et de Cap Sciences

, journaliste, président de The Conversation France et de Cap Sciences Bruno SPIRE, directeur de l’équipe SanteRCom (Inserm), ancien président de l’association AIDES

