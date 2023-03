Précarité alimentaire : vers une carte vitale de l’alimentation ? Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Précarité alimentaire : vers une carte vitale de l’alimentation ? Quai des Savoirs, 25 mai 2023, Toulouse. Précarité alimentaire : vers une carte vitale de l’alimentation ? Jeudi 25 mai, 18h00 Quai des Savoirs Gratuit sur inscription Rencontre tout public à 18h le 25 mai au l’Agora du Quai des Savoirs Face à l’accroissement de la précarité alimentaire, et fort du constat que l’aide alimentaire a atteint ses limites, plusieurs chercheurs et acteurs de terrain proposent de mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation. Le principe : intégrer l’alimentation dans le régime général de la sécurité sociale, en proposant une carte vitale de l’alimentation qui donnerait accès à des produits conventionnés pour un montant de 150€ environ. Longtemps théorique, cette démarche est désormais expérimentée dans plusieurs territoires, révélant de nouvelles questions, se heurtant aussi, parfois, à des difficultés insoupçonnées. Où en sont les expériences de création d’une sécurité sociale de l’alimentation ?

Rencontrent-elles des verrous – conceptuels, juridiques, financiers, administratifs, éthiques… ?

Et, le cas échéant, quelles stratégies et pistes déploient les acteurs pour les faire sauter ? Gratuit sur inscription

Durée : 2h Appel à contributions Vous êtes citoyen.ne, acteur ou actrice de terrain, élu.e, bénévole ou bénéficiaire de l’aide alimentaire, chercheur.se ou encore associatif, et souhaitez contribuer à la réflexion ? Pour cela, il vous suffit de nous livrer le fruit de vos réflexions sous forme d’une contribution écrite (une page maximum), en répondant à l’une des questions suivantes : Que viendrait selon vous résoudre l’instauration d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation ?

Seriez-vous prêt.e à voir vos cotisations sociales augmenter pour financer un tel dispositif, et pourquoi ?

Identifiez-vous des freins à son plein déploiement ?

Partenaire : Mission Agrobioscience INRAE Avec : David FIMAT, Vers un Réseau d'Achat en Commun (VRAC), coordinateur du Collectif Aclimataction qui initie un projet de SSA en Gironde Franck LE MORVAN, Inspecteur général des affaires sociales, président du groupe de concertation de l'avis n°91 du Conseil National de l'Alimentation « Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire » Dominique PATUREL, chercheuse à l'UMR Innovation INRAE, coordonnatrice avec Ndiaye Patrice de « Le droit à l'alimentation durable en démocratie », fruit du séminaire « Démocratie alimentaire » (Ed. Champ social) et de « Manger. Plaidoyer pour une sécurité sociale de l'alimentation » (Ed. Arcane 17) Nicolas DA SILVA, chercheur au Centre d'économie de l'Université Paris 13 et auteur de « La bataille de la Sécu » (Ed. La fabrique)

, Inspecteur général des affaires sociales, président du groupe de concertation de l’avis n°91 du Conseil National de l’Alimentation « Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire » Dominique PATUREL , chercheuse à l’UMR Innovation INRAE, coordonnatrice avec Ndiaye Patrice de « Le droit à l’alimentation durable en démocratie », fruit du séminaire « Démocratie alimentaire » (Ed. Champ social) et de « Manger. Plaidoyer pour une sécurité sociale de l’alimentation » (Ed. Arcane 17)

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse

