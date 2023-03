Jeu de rôle scientifique Twitch « Les braises de Spolium » Quai des Savoirs, 24 mars 2023, Toulouse.

Jeu de rôle scientifique : Roll of Science, les Braises de Spolium

Les Braises de Spolium est un jeu de rôle scientifique, diffusé en direct sur la chaîne Twitch de Gauthier Delplace (GEOSPOIL), et coproduit par GG Productions et le Quai des Savoirs.

Autour de la table, quatre vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques vont devoir coopérer dans un scénario écrit spécialement pour l’occasion, et dans lequel la part belle sera faite à la science. Aussi, tout au long de l’émission, le public présent sur Twitch pourra influencer le cours des évènements à l’aide de sondages, mais aussi répondre à des quizz scientifiques en lien avec le direct.

Avec :

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=WfL1lf5CFE0&t=9s&ab_channel=GEOSPOIL

Disponible en direct ici dès le 24 mars à 20h30 : https://www.twitch.tv/gauthier_geospoil

Pour tout public dès 13 ans

Durée des émissions : 2h30

A partir de 20h30

8 émissions, une semaine sur deux, du 24 mars au 23 juin

Une coproduction GG productions et Quai des Savoirs, dans le cadre de la programmation culturelle associée à l’exposition « Feux, mégafeux« .

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T23:00:00+01:00

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

Roll of Science