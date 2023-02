Atelier “Où atterrir?”, une expérimentation artistique, scientifique et politique Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier “Où atterrir?”, une expérimentation artistique, scientifique et politique Quai des Savoirs, 18 mars 2023, Toulouse. Atelier “Où atterrir?”, une expérimentation artistique, scientifique et politique Samedi 18 mars, 14h00 Quai des Savoirs

Entrée gratuite sur inscription

Rejoignez-nous pour cet atelier d’introduction au dispositif “Où atterrir?” élaboré par Bruno Latour et ses équipes. Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond [{“link”: “https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228657087460”}]

05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Le 18 mars 2023 au Quai des Savoirs Nous savons, grâce aux travaux du Think Tank “Global Footprint Network” vulgarisés par WWF, que si tous les habitants de la planète vivaient comme un.e français.e moyen.ne, il faudrait 2,7 planètes pour soutenir notre mode de vie. Si nous vivions comme les américain.es, il en faudrait 5. Il nous faut 3 ou 5 planètes, mais nous n’en avons qu’une. Ça vous dépasse? Vous ne savez pas comment agir mais vous voulez défendre ce que vous jugez essentiel à votre vie et dont vous avez besoin pour subsister?

Rejoignez-nous pour cet atelier d’introduction au dispositif “Où atterrir?” élaboré par Bruno Latour et ses équipes. Équipé.e.s de questionnaires d’enquête et d’une boussole, nous expérimenterons ensemble, à travers différents exercices, des formes d’action face à l’urgence de la situation.

Il est possible (mais pas obligatoire) d’assister également à l’arpentage du livre Où atterrir? en matinée. Avec la présence du Collectif Rivage (Bordeaux)

En partenariat avec l’UT2J — // Horaires : 14h-17h

// A partir de 16 ans

// Réservation conseillée, inscription gratuite en ligne : ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Quai des Savoirs Toulouse Departement Haute-Garonne

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier “Où atterrir?”, une expérimentation artistique, scientifique et politique Quai des Savoirs 2023-03-18 was last modified: by Atelier “Où atterrir?”, une expérimentation artistique, scientifique et politique Quai des Savoirs Quai des Savoirs 18 mars 2023 Quai des Savoirs Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne