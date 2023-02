Lecture collective du livre “Où atterrir ?” de Bruno Latour Quai des Savoirs, 18 mars 2023, Toulouse.

L’équipe d’organisation s’associe au Quai des Savoirs et au Collectif Rivage de Bordeaux pour proposer de découvrir ensemble le livre “Où atterrir?”

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse

En clôture de la semaine d’hommage à Bruno Latour à l’Université Toulouse – Jean Jaurès (13-18 mars 2023), l’équipe d’organisation s’associe au Quai des Savoirs et au Collectif Rivage de Bordeaux pour proposer de découvrir ensemble le livre Où atterrir? Comment s’orienter en politique publié par Bruno Latour à la Découverte en 2017. Accompagnés par des intervenants formés à l’arpentage et à la lecture collective d’ouvrages, les participants pourront ainsi se familiariser avec les principales propositions de ce petit livre qui se demande comment mieux connaître, habiter et défendre nos territoires de vie alors que nous savons que nos pratiques de consommation actuelles excèdent de loin les ressources de la planète.

Le parcours de lecture proposé, entre arts, sciences, philosophie et politique, ne nécessite aucune connaissance préalable du travail de Latour, et il n’est pas nécessaire de se procurer l’ouvrage en amont.

Il est possible (mais pas obligatoire) d’assister également à l’atelier pratique “Où atterrir?” de l’après-midi.

Avec la présence de Julie Roturier (LaBase-Bordeaux) et le Collectif Rivage (Bordeaux)

// Horaires : 10h-12h

// A partir de 16 ans

Crédit photo: Edition La découverte



2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00

Edition La Découverte