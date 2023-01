Rendez-vous au coin du feu Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rendez-vous au coin du feu Quai des Savoirs, 18 février 2023, Toulouse. Rendez-vous au coin du feu 18 février – 5 mars Quai des Savoirs

Accès libre et gratuit dans les halls, sur inscription au tarif de 4 euros au plateau créatif

Venez découvrir les feux de notre quotidien sous un nouvel angle grâce à notre programme inédit d’ateliers et de démonstrations passionnantes organisées par les sapeurs-pompiers ! Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Feu de cheminée, incendie ou encore outil de création artistique, zoom sur les feux de notre quotidien avec un programme inédit d’ateliers pour le jeune public au plateau créatif mais également des démo organisées avec et par les sapeurs-pompiers en accès libre dans les halls et en extérieur. Enfilez la tenue, expérimentez la sensation d’une pièce emplie de fumée ou exercez vous aux gestes de prévention… Le premier week-end, découvrez également une présentation de véhicules de pompiers anciens sur les allées Jules Guesde. Crédit : Jonvi sur Adobe Stock

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00 Jonvi sur Adobe Stock

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Quai des Savoirs Toulouse Departement Haute-Garonne

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rendez-vous au coin du feu Quai des Savoirs 2023-02-18 was last modified: by Rendez-vous au coin du feu Quai des Savoirs Quai des Savoirs 18 février 2023 Quai des Savoirs Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne