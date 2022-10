Week-end festif de clôture du festival Lumières sur le Quai Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Venez célébrez avec nous les derniers jours de Lumières sur le Quai et de l’exposition « Esprit Critique : détrompez-vous ! » Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

05 67 73 84 84 Lumières sur le Quai Week-end festif de clôture Du 4 au 6 novembre, le festival se clôture sur un week-end festif invitant le public à plonger dans la fiction ou la réalité, au grès de ses envies. Au programme : soirée Clutch (DJ sets, buvette, performances), un jeu vidéo géant projeté sur le mur du bâtiment, des spectacles de rue avec les interventions de Léon Lenclos et de la compagnie Barks, des installations artistiques, des foodtrucks, ainsi que l’accès gratuit au Quai des Petits et à la grande exposition « Esprit Critique : détrompez-vous ! » qui prend fin le 6 novembre. Jusqu’à 23h le vendredi et samedi, puis 19h le dimanche, pour profiter jusqu’au bout des lumières du festival. — ©DisobeyArt sur AdobeStock

