Derrière le Blob, la recherche part #2 Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Derrière le Blob, la recherche part #2 Quai des Savoirs, 29 octobre 2022, Toulouse. Derrière le Blob, la recherche part #2 Samedi 29 octobre, 16h30 Quai des Savoirs

Gratuit, sur inscription

Point d’étape sur l’expérience scientifique et participative du CNRS sous la conduite d’Audrey Dussutour. Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/derriere-le-blob-la-recherche-une-experience-de-science-participative-du-cnrs »}]

05 67 73 84 84 Dans le cadre de l’année de la biologie 2021/2022, le CNRS lance un projet de science participative : Derrière le blob, la recherche. Ouverte à tous les volontaires désireux de devenir acteurs et actrices de la recherche, cette expérience d’une ampleur inédite permettra d’étudier les effets du changement climatique sur le blob. Nous vous proposons de ne retrouver le 29 octobre pour un point d’étape sur cette expérience scientifique et participative avec Audrey Dussutour, chercheuse éthologue au CNRS, au laboratoire de recherches sur la cognition animale (CRCA-CBI, CNRS/Université Paul Sabatier) → en savoir plus sur le projet — Crédits : David Villa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T16:30:00+02:00

2022-10-29T17:30:00+02:00 Crédits : David Villa

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Quai des Savoirs Toulouse Departement Haute-Garonne

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Derrière le Blob, la recherche part #2 Quai des Savoirs 2022-10-29 was last modified: by Derrière le Blob, la recherche part #2 Quai des Savoirs Quai des Savoirs 29 octobre 2022 Quai des Savoirs Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne