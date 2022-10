Questions de confiance : la science-fiction nous aide-t-elle à imaginer nos futurs ? Mardi 25 octobre, 18h00 Quai des Savoirs

Un cycle de rencontres proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l'exposition Esprit Critique Détrompez-vous du Quai des Savoirs et des rencontres Exploreur de l'Université de Toulouse.

Questions de confiance Face aux grands défis de nos sociétés contemporaines, dans un monde en transition, les rencontres Questions de confiance sont des invitations au dialogue et à l’échange avec des scientifiques toulousains de diverses disciplines.

Un cycle de rencontres proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l'exposition Esprit Critique Détrompez-vous du Quai des Savoirs et des rencontres Exploreur de l'Université de Toulouse. PROGRAMME À SUIVRE TOUS LES DERNIERS MARDIS DU MOIS – DU MARDI 25 JANVIER AU MARDI 25 OCTOBRE

— Dernier rendez-vous, mardi 25 octobre à 18h00 : La science-fiction nous aide-t-elle à imaginer nos futurs ?

— Dernier rendez-vous, mardi 25 octobre à 18h00 : La science-fiction nous aide-t-elle à imaginer nos futurs ? Les prophètes prédisent l’avenir, les prospectivistes l’échafaudent, seuls les auteurs de science-fiction l’imaginent.

S’il est vrai, comme le pensait Einstein, que « l’imagination est plus importante que le savoir », alors les artistes ont un avantage. Quel parti en tirent-ils ? Comment se nourrissent-ils du réel ? Et ce dernier se nourrit-il en retour des œuvres d’anticipation pour tenter de les faire advenir ? Avec, Thierry Bosch, vice-président Relations entreprises de Toulouse INP, membre du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes – LAAS-CNRS

Matthieu Lesueur, doctorant en lettres modernes à l’Université Jean Jaurès, membre du laboratoire Patrimoine Littérature Histoire – PLH (UT2J) — En partenariat avec UFTMiP — INFOS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite – Nous vous accueillons au Quai des Savoirs dès 18h – Réservation des places via le Quai des Savoirs conseillée.

En ligne à 18h15, sur la chaîne YouTube de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

lien direct pour y accéder Crédit photo : ©iStock

