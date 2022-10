Faux-Semblants, les nouveaux pièges des images Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Faux-Semblants, les nouveaux pièges des images Quai des Savoirs, 20 octobre 2022, Toulouse. Faux-Semblants, les nouveaux pièges des images Jeudi 20 octobre, 18h15 Quai des Savoirs

Gratuit, sur inscription

Rencontre et interrogations autour de la fabrication d’images par IA. Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

05 67 73 84 84 Deep fake, prompt art, machine vision, filtres neuronaux… tous les jours ou presque, la liste des innovations issues de l’intelligence artificielle pour analyser ou fabriquer des images, s’allonge. Avec des résultats de plus en plus troublants, tant le réalisme que la créativité semblent basculer du côté de la machine. Affranchies du réel, capables de représenter à l’infini ce qui ne peut être vu par les humains, et même ce qui n’existe pas, de quoi parlent ces images ? Quels effets ont-elles sur notre cerveau ? Les nouvelles techniques d’imagerie cérébrale augmentées par l’intelligence artificielle pourront-elles un jour lire et reconstituer ce à quoi nous pensons ? Comment faire confiance aux images quand il est devenu si facile d’en fabriquer ? Et quelle place pour les artistes visuels dans un univers culturel et médiatique saturé d’images artificielles ? — Rencontre organisée en présence de Rufin VanRullen, neuroscientifique au Centre de Recherche Cerveau et Cognition (CerCo, CNRS/Université Paul Sabatier ; Aline Wiame, philosophe, Equipe de Recherche sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs (ERRAPHIS – UT2J) ; Caroline Delieutraz, artiste. — image générée par Stable Diffusion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T18:15:00+02:00

2022-10-20T19:15:00+02:00 image générée par Stable Diffusion

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Quai des Savoirs Toulouse Departement Haute-Garonne

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Faux-Semblants, les nouveaux pièges des images Quai des Savoirs 2022-10-20 was last modified: by Faux-Semblants, les nouveaux pièges des images Quai des Savoirs Quai des Savoirs 20 octobre 2022 Quai des Savoirs Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne