Avides de recherche x le Quai des Savoirs : rencontre et projection en avant-première Mardi 24 mai 2022, 18h00 Quai des Savoirs Entrée libre, réservation conseillée

Rencontre-projection Avides de recherche

Soirée spéciale avant-première

Diffusion en avant-première de la seconde vidéo Avides de recherche, une coproduction Mondes sociaux et Quai des Savoirs, réalisée dans le cadre de la programmation associée à l’exposition « Esprit critique, détrompez-vous ! ».

La soirée sera ponctuée par des échanges entre les animatrices et les chercheurs-auteurs des articles scientifiques autour de l’actualité de la recherche en esprit critique et de la vulgarisation vidéo.

La projection de la nouvelle vidéo Avides de recherche, sera également suivie de la diffusion d’un extrait de la première vidéo.

Avec, Tania Louis, docteure en Biologie-Santé, conceptrice de contenus pédagogiques et animatrice de la chaîne « Avides de recherche » ; Charlotte Barbier, vulgarisatrice en SHS et doctorante en sciences de l’éducation Université Paris Cité – EDA et LDAR ;

Gilles Sahut, enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication, Université Toulouse Jean-Jaurès ;

Marianne Doury, enseignante-chercheure en sciences du langage, Université Paris Cité

Modération, Muriel Lefebvre,enseignante-chercheure en sciences de l’information et de la communication, rédactrice en chef du magazine Mondes Sociaux Art&Com / LERASS – Université Toulouse Jean Jaurès et Mariette Escalier, chargée de projets médiation numérique, Quai des Savoirs

RDV à 18:00 au Quai des Savoirs ou en ligne sur la chaîne Youtube d’Avides de recherche

Crédits photo : ©Quai des Savoirs

