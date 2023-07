Gourmandises en Loire Quai des Sarrazins Chouzé-sur-Loire, 13 juillet 2023, Chouzé-sur-Loire.

Chouzé-sur-Loire,Indre-et-Loire

Tous les jeudis matin, venez découvrir à bord de la Martinienne avec la cave des vins de Bourgueil. Vous embarquerez pour une balade de plus d’une heure pendant laquelle vous découvrirez la Loire, ainsi que les vins de Saint Nicolas de Bourgueil, lors d’une dégustation de produits locaux..

Jeudi 2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 11:30:00. 7 EUR.

Quai des Sarrazins

Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every Thursday morning, come aboard the Martinienne and discover the wines of Bourgueil. You’ll embark on an hour-long trip to discover the Loire and the wines of Saint Nicolas de Bourgueil, while tasting local produce.

Todos los jueves por la mañana, venga a descubrir los vinos de Bourgueil a bordo del Martinienne. Embarcará en un viaje de más de una hora, durante el cual descubrirá el Loira y los vinos de Saint Nicolas de Bourgueil, mientras degusta productos locales.

Jeden Donnerstagmorgen können Sie an Bord der Martinienne mit dem Weinkeller der Weine von Bourgueil auf Entdeckungsreise gehen. Sie gehen an Bord für eine über einstündige Fahrt, während der Sie die Loire sowie die Weine von Saint Nicolas de Bourgueil bei einer Verkostung lokaler Produkte kennenlernen.

Mise à jour le 2023-07-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme