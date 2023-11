Fresque des Déchets à Lomme Quai des ransitions Lomme, 25 novembre 2023, Lomme.

Fresque des Déchets à Lomme Samedi 25 novembre, 10h00 Quai des ransitions

La Fresque des déchets c’est quoi ?

Le jeu de la Fresque des déchets est un outil de sensibilisation ludique qui permet de découvrir la complexité du traitement de nos déchets, ce qu’ils deviennent et leur impact sur l’environnement.

En 3h et en équipe, vous allez recréer les liens entre les composantes de la gestion des déchets et avoir cette vision d’ensemble qui vous permettra d’adopter de meilleures habitudes de consommation !

En savoir plus sur greendonut.org

Quai des ransitions Rue de la Gare 59160 Lille France Lomme 59160 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

