Les instants tissé en balade quai des plantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Les instants tissé en balade Samedi 16 septembre, 15h30 quai des plantes Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre des Instants Tissé et du voyage des Hérons « spécial Journées du Patrimoine et du Matrimoine », nous vous proposons une balade autour du Fonds documentaire Tissé Métisse (Parc des Chantiers), ponctuée d’étapes propices à la lecture, à la contemplation et à l’échange.

Nous aurons pour « balises » des éléments de la nature et du patrimoine bâti (ou non) pour tisser des liens, vagabonder et évoquer tour à tour :

L’ailleurs, la traversée, l’exil…

Les luttes, les combats, l’engagement…

La liberté, les femmes…

Dernière étape : le Fonds documentaire Tissé Métisse pour un moment de convivialité, de saveurs à goûter et à partager, de chants à écouter…

Rendez-vous au Quai des Plantes à 15h30 précise !

[Au niveau de l’arrêt de tram Chantiers Navals – ligne 1]

quai des plantes quai de la fosse Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

