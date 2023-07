FETE DU CINQUANTENAIRE DES PALANGRIERS D’AGDE ET DU CAP D’AGDE QUAI DES PALANGRIERS Agde, 9 juillet 2023, Agde.

Célébration du cinquantenaire des Palangriers d’Agde et du Cap d’Agde avec parade de bateaux, exposition photos et animation musicale avec orchestre..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

QUAI DES PALANGRIERS

Agde 34300 Hérault Occitanie



Celebration of the fiftieth anniversary of the Agde and Cap d’Agde longliners, with boat parade, photo exhibition and live music.

Celebración del cincuentenario de los palangreros de Agde y Cap d’Agde, con desfile de barcos, exposición fotográfica y música en directo.

Feier zum 50-jährigen Bestehen der Palangriers d’Agde et du Cap d’Agde mit Bootsparade, Fotoausstellung und musikalischer Unterhaltung mit Orchester.

