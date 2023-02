QUAI DES ORFEVRES, LÉGITIME DÉFENSE -Théâtre Montparnasse, Paris PETIT MONTPARNASSE, 7 février 2023, PARIS.

QUAI DES ORFEVRES, LÉGITIME DÉFENSE -Théâtre Montparnasse, Paris PETIT MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-31 19:00. Tarif : 24.0 à 42.15 euros.

PETIT MONTPARNASSE (LIC.1-1007-188) PRESENTE CE SPECTACLE QUAI DES ORFÈVRES Légitime défense de Stanislas André STEEMAN mise en scène Raphaëlle LÉMANN avec François NAMBOT, Bertrand MOUNIER, Malvina MORISSEAU, Raphaëlle LÉMANN et Philippe PERRUSSEL décor Camille VALLAT – costumes Virginie H – lumières Denis KORANSKY création sonore Thomas FOUREL Paris, fin des années 40. Paul Weylberg, célèbre mécène, collectionneur d’art et séducteur invétéré, est mystérieusement assassiné. Huis-clos chez l’artiste peintre Noël Martin et sa femme Belle, amis de la victime. Noël, mari jaloux, semble particulièrement nerveux à l’annonce du meurtre. Il soupçonne Belle, si coquette, si jolie et si courtisée de lui mentir sur la nature de ses relations avec feu Paul Weylberg. L’arrivée, puis l’omniprésence du Commissaire Maria, chargé de l’enquête, sème le trouble dans le ménage Martin, et pousse Noël dans un état d’anxiété toujours plus intense… Manifestement, il a quelque chose à cacher, et l’enquête semble toujours tourner autour de lui. Réservation PMR : 01 43 22 77 74 QUAI DES ORFEVRES, LÉGITIME DÉFENSE François Nambot, Judith Morisseau, Philippe Perrussel, Bertrand Mounier EUR24.0 24.0 euros

