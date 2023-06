Été du Fratellini Circus Tour : À portée de mains Quai des navettes fluviales, Bobigny Bobigny, 15 juillet 2023, Bobigny.

Été du Fratellini Circus Tour : À portée de mains Samedi 15 juillet, 18h30 Quai des navettes fluviales, Bobigny

À portée de mains

Une danse dessinée, organique, qui accueille l’acrobatie et le jonglage. Une danse qui bondit et rebondit, qui fuse et qui jaillit, dans la douceur même du geste, de la présence en partage.

Chorégraphie et mise en piste : Thierry Thieû Niang avec les apprenti.e.s de 1re année de L’École supérieure (CFA des arts du cirque)

Dans le cadre de L’Été du Canal

Quai des navettes fluviales, Bobigny Chemin Latéral 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:30:00+02:00 – 2023-07-15T18:50:00+02:00

2023-07-15T18:30:00+02:00 – 2023-07-15T18:50:00+02:00

© Julie Carretier-Cohen