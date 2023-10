FÊTE DE LA SAINTE BARBE Quai des Iranées et Halle des Congrès La Bresse, 25 novembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Cette année, les sapeurs-pompiers de La Bresse revisitent leur cérémonie de Sainte-Barbe. Vous y êtes tous conviés, petits et grands.

Venez à notre rencontre. Programme : 15H30 : défilé des troupes sur le Quai des Iranées ; 16H00 : RDV « Halle des Congrès » pour diverses activités : goûter des sapeurs-pompiers, Sam le pompier, ateliers pour les enfants (coloriage, construction …), animation de jonglerie, exposition des dessins des enfants sur le thème des dangers de la maison.17H30 : Prise d’armes et remises des galons et médailles.. Tout public

Samedi 2023-11-25 15:30:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

Quai des Iranées et Halle des Congrès Quai des iranées

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



This year, the La Bresse firefighters are revisiting their Sainte-Barbe ceremony. You are all invited, young and old.

Come and meet us. Program: 3:30 pm: Parade of troops on the Quai des Iranées; 4:00 pm: Meeting at the « Halle des Congrès » for various activities: firemen’s snack, Sam the fireman, children’s workshops (coloring, construction, etc.), juggling, exhibition of children’s drawings on the theme of home hazards.5:30 pm: Taking up arms and presentation of stripes and medals.

Este año, los bomberos de La Bresse vuelven a celebrar la ceremonia de Sainte-Barbe. Están todos invitados, jóvenes y mayores.

Venga a conocernos. Programa: 15:30: desfile de las tropas en el Quai des Iranées; 16:00: punto de encuentro en el Halle des Congrès para diversas actividades: merienda de los bomberos, Sam el bombero, talleres infantiles (colorear, construcción, etc.), malabares, exposición de dibujos infantiles sobre el tema de los riesgos domésticos. 17:30: toma de armas y entrega de galones y medallas.

In diesem Jahr gestaltet die Feuerwehr von La Bresse die Zeremonie der Heiligen Barbara neu. Dazu sind Sie alle, Groß und Klein, eingeladen.

Kommen Sie zu unserer Begegnung. Programm: 15.30 Uhr: Parade der Truppen auf dem Quai des Iranées; 16.00 Uhr: Treffpunkt « Halle des Congrès » für verschiedene Aktivitäten: Feuerwehr-Imbiss, Feuerwehrmann Sam, Workshops für Kinder (Malen, Bauen …), Jonglieren, Ausstellung von Kinderzeichnungen zum Thema « Gefahren im Haushalt ».17.30 Uhr: Waffengang und Verleihung der Streifen und Medaillen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES