LA TERRASSE Quai Des Héros De La Résistance Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Et si vous vous offriez une parenthèse sur l’eau ? La Terrasse vous propose une adéquation parfaite entre un superbe cadre sur la Meuse à Givet, associé à un restaurant vous permettant, cette année, de faire le tour du monde sans empreinte carbone….. Nos Chefs ont créé pour vous des plats qui vous feront voyager à travers les cinq continents sans bouger de notre terrasse flottante. A essayer sans modération et dès que possible ! Attention : Nous vous demanderons pour toute réservation une empreinte de votre carte bancaire, ceci afin d’éviter les no shows trop réguliers dans la profession. Ce montant ne sera pas débité ! A très vite..

fin : . EUR.

Quai Des Héros De La Résistance

Givet 08600 Ardennes Grand Est



What if you offered yourself a break on the water? La Terrasse offers you a perfect match between a superb setting on the Meuse river in Givet, associated with a restaurant allowing you, this year, to travel around the world without carbon footprint….. Our Chefs have created for you dishes that will make you travel through the five continents without moving from our floating terrace. Try them without moderation and as soon as possible! Attention: We will ask you for a credit card imprint for any reservation, in order to avoid no shows too regular in the profession. This amount will not be debited! See you soon.

¿Qué tal un descanso en el agua? La Terrasse le ofrece una combinación perfecta entre un entorno inmejorable a orillas del Mosa, en Givet, y un restaurante que le permitirá, este año, viajar por el mundo sin dejar huella de carbono….. Nuestros chefs han creado platos que le harán viajar por los cinco continentes sin salir de nuestra terraza flotante. ¡Pruébalos sin moderación y lo antes posible! Nota: Le pediremos una huella de su tarjeta de crédito para cualquier reserva, con el fin de evitar que los no-show sean demasiado regulares en la profesión. Este importe no se cargará Hasta pronto.

Wie wäre es, wenn Sie sich eine Auszeit auf dem Wasser gönnen würden? La Terrasse bietet Ihnen eine perfekte Übereinstimmung zwischen einer wunderschönen Umgebung auf der Maas in Givet, verbunden mit einem Restaurant, das Ihnen dieses Jahr eine Weltreise ohne CO2-Fußabdruck ermöglicht…… Unsere Küchenchefs haben für Sie Gerichte kreiert, die Sie auf eine Reise durch die fünf Kontinente mitnehmen, ohne dass Sie sich von unserer schwimmenden Terrasse wegbewegen müssen. Probieren Sie es ohne Mäßigung und so bald wie möglich aus! Achtung: Wir bitten Sie für jede Reservierung um einen Abdruck Ihrer Kreditkarte, um die in der Branche allzu regelmäßigen No Shows zu vermeiden. Dieser Betrag wird nicht abgebucht! Bis bald!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme