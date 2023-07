Rencontre des Arts Quai des Fours Givet, 6 août 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Venez à la rencontre des artistes et de leurs chevalets pour une explosion de couleurs en ce dimanche d’août. Toutes sortes de peinture qui vous séduiront tout au long de la journée de 10h à 18h. Bienvenue à toutes et tous… Renseignements complémentaires au 03 24 42 06 84 ou culture@givet.fr.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Quai des Fours

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Come and meet the artists and their easels for an explosion of color this Sunday in August. All kinds of painting will seduce you all day long from 10am to 6pm. All welcome… Further information on 03 24 42 06 84 or culture@givet.fr

Venga al encuentro de los artistas y sus caballetes para una explosión de color este domingo de agosto. Todo tipo de pintura que le seducirá durante todo el día, de 10:00 a 18:00 horas. Todo el mundo es bienvenido… Más información en el 03 24 42 06 84 o en culture@givet.fr

Begegnen Sie den Künstlern und ihren Staffeleien und erleben Sie an diesem Sonntag im August eine Explosion der Farben. Alle Arten von Malerei, die Sie den ganzen Tag über von 10 bis 18 Uhr verführen werden. Herzlich willkommen an alle… Weitere Informationen unter 03 24 42 06 84 oder culture@givet.fr

Mise à jour le 2023-07-20 par Ardennes Tourisme