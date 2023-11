Nogent Le Perreux – Balade Dynamique Quai des Cycles Le Perreux-sur-Marne, 5 novembre 2023, Le Perreux-sur-Marne.

Balade « dynamique » (moyenne aux alentours des 15 km/h) au départ de la boutique Quai des Cycles (café offert !), dans la gare RER E de Nogent Le Perreux.

Direction Tournan, via le chemin des Roses, soit environ 65 kilomètres. Retour possible avec le RER E ou via un itinéraire « bonus » de 30 kilomètres.

Itinéraire aller -> lien

Itinéraire bonus -> lien

Quai des Cycles Gare RER E Nogent Le Perreux Le Perreux-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « nogentleperreux@mdb-idf.org »}] [{« link »: « https://www.komoot.com/fr-fr/tour/1343464848?ref=wtd&share_token=areDE1thBdLdcL6RjjAPFcrSuUGomLRz2aRxEpZZUB7CKVb2lW »}, {« link »: « https://www.komoot.com/fr-fr/tour/1350117730?ref=wtd&share_token=aYPWKNereD2K0CbifYGyQd0ypK55hhOK7Apsus282X9sGhwvl0 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T08:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:30:00+01:00

balade nogent