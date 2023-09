Cet évènement est passé La Captain Race Quai des augustins – rive sud Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans La Captain Race Quai des augustins – rive sud Orléans, 24 septembre 2023, Orléans. La Captain Race Dimanche 24 septembre, 11h00 Quai des augustins – rive sud Le Rotary club Orléans Reflets de Loire revient pour cette 11ème édition du Festival de Loire avec un nouveau challenge baptisé « Captain Race ». Les célèbres petits canards laisseront place à des toues en bois. Dans le respect d’une économie et écologie vertueuse, la collecte de bois, la conception et la réalisation sont exclusivement Orléanaises. Vendue 3 €, le bénéfice des ventes des toues en bois sera reversé à ces associations caritatives : T21SOMIE, le Rire médecin, les Blouses roses et Bébé plume. https://www.captainrace-orleans.fr/ Quai des augustins – rive sud quai des augustins, Orléans Orléans 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.captainrace-orleans.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T11:00:00+02:00 – 2023-09-24T12:00:00+02:00

