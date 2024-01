Naive New Beaters + Oscar les vacances (1ère partie) Quai des Arts Rumilly, vendredi 22 novembre 2024.

Rumilly Haute-Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-22 20:30:00

fin : 2024-11-22

Les Naive New Beaters sont trois personnages hauts en couleurs aux looks et aux noms improbables : David Boring au chant, Eurobelix aux claviers et Martin Luther BB King à la guitare. Ils ne se prennent jamais au sérieux et c’est ce qui fait leur charme.

Quai des Arts place d’armes

Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr



