Monte Cristo – Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux Quai des Arts Pornichet, 11 avril 2024, Pornichet.

Monte Cristo – Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux Jeudi 11 avril 2024, 20h00 Quai des Arts De 14€ à 19€

Dans une mise en scène librement adaptée du célèbre roman d’Alexandre Dumas, une version moderne de ce grand classique se révèle. Une chanteuse, un conteur et un musicien composent un polar théâtral en clair-obscur, ambiance Tarantino, avec chansons, vidéos et films d’animation. Tantôt héros, tantôt juge, le narrateur croise le fer avec les mots scandés sur une musique live qui remet au goût du jour cette histoire de vengeance.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:40:00+02:00

Théâtre Théâtre musical

Frédéric Ferranti