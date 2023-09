Chorale éphémère avec le groupe Rouquine Quai des Arts Pornichet, 7 avril 2024, Pornichet.

Chorale éphémère avec le groupe Rouquine Dimanche 7 avril 2024, 11h00 Quai des Arts Gratuit

Rejoignez le groupe Rouquine, que nous accueillons en concert le vendredi 19 avril, pour une journée de chant de 11 h à 17 h 30. La suite se déroulera le soir de leur concert où nous chanterons des morceaux sur scène. Ouvert à tous et gratuit !

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Chorale chant