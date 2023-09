Voyou Quai des Arts Pornichet, 6 avril 2024, Pornichet.

Voyou Samedi 6 avril 2024, 20h30 Quai des Arts De 17€ à 24€

Musicien complet, Voyou vous invite dans son univers musical pop et décalé où chaque son laisse une impression de proximité, de joie, et de pudeur : la preuve que dans chaque geste, chaque visage et chaque présence se cache l’univers entier.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Musique pop

Emma Birsky