On ne parle pas avec des moufles – Compagnie Propos
Mercredi 3 avril 2024, 20h00
Quai des Arts
De 8€ à 12€

Spectacle bilingue français – Langue des signes. Ce spectacle retrace l'épopée d'un entendant et d'un sourd bloqués dans un ascenseur. L'un n'entend pas, l'autre ne signe pas. Chacun raconte sa version de l'histoire, dans sa langue et avec son propre humour. Cette joute synchronisée questionne avec ironie la notion d'intégration, révélant une subtile complicité entre les deux interprètes dont le vocabulaire commun est le mouvement.

Quai des Arts
2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet
Pornichet 44380 Saint-Sébastien
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

Théâtre Danse

Lieu: Quai des Arts
Adresse: 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet
Ville: Pornichet
Departement: Loire-Atlantique
Age min: 8
Age max: 99

