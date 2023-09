Underdogs – Anne NGuyen/Compagnie Par terre + 1ère partie Quai des Arts Pornichet, 26 mars 2024, Pornichet.

Underdogs – Anne NGuyen/Compagnie Par terre + 1ère partie Mardi 26 mars 2024, 20h00 Quai des Arts De 14€ à 19€

Les “underdogs” sont ceux qui font partie du paysage urbain et sur lesquels notre œil se pose sans oser s’attarder. Dans cette pièce chorégraphique à l’énergie explosive sur fond de musique soul, trois danseurs tentent de faire corps, entre transgression et libération, pour explorer les symboles et marqueurs sociaux de l’inconscient collectif urbain.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Danse

Patrick Berger