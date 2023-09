Les 4 Saisons, Orchestre national des Pays de La Loire, Gandini Juggling Quai des Arts Pornichet, 23 mars 2024, Pornichet.

Les 4 Saisons, Orchestre national des Pays de La Loire, Gandini Juggling Samedi 23 mars 2024, 20h30 Quai des Arts De 17€ à 24€

Vivaldi doit sa célébrité à l’immense succès de ses concertos, en particulier de ses Quatre Saisons. Publiées à Amsterdam en 1725, elles connurent rapidement un engouement universel : jouées dès 1728 au Concert Spirituel de paris, elles sont devenues l’œuvre baroque la plus souvent jouée et enregistrée à ce jour.

L’Orchestre National des Pays de la Loire, composé de 20 musiciens, s’associe avec la troupe de cirque londonienne Gandini Jungling, célèbre pour mêler danse et jonglerie, dans un concert spectacle où sera jouée Les Quatres Saisons de Vivaldi.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

