En cas de péril imminent – Jérôme Rouger Quai des Arts Pornichet, 20 mars 2024, Pornichet.

En cas de péril imminent – Jérôme Rouger Mercredi 20 mars 2024, 20h00 Quai des Arts De 14€ à 19e

Maîtrisant l’humour absurde à la perfection, Jérôme Rouger questionne la place de l’artiste et du rire dans nos sociétés. À une époque où tout semble instable, faut-il continuer à faire des spectacles ? Au cours de son aventure, le comédien interprétera différents rôles parfois très loufoques à travers lesquels il se posera la question de ce que peuvent les artistes et l’humour face aux grands enjeux contemporains. Encore une belle réussite.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Humour Théâtre

