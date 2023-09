L’ogre en papier – Ben Herbert Larue Quai des Arts Pornichet, 28 février 2024, Pornichet.

L’ogre en papier – Ben Herbert Larue Mercredi 28 février 2024, 15h30 Quai des Arts 7€

Ne craignez rien, car d’ogre il n’en a que l’énergie… Avec sa voix, rauque et profonde, Ben Herbert Larue chante sa vie de grande personne dont les convictions sont bousculées par les interrogations des plus jeunes. Ce concert, mené par quatre musiciens multi-instrumentistes, donne corps et âme à cette voix d’ogre qui ne fait jamais peur, car c’est un ogre en papier.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T15:30:00+01:00 – 2024-02-28T16:35:00+01:00

2024-02-28T15:30:00+01:00 – 2024-02-28T16:35:00+01:00

Chanson Jeune public