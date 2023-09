Voyage au bout de l’ennui – Compagnie Lamento Quai des Arts Pornichet, 20 février 2024, Pornichet.

Voyage au bout de l’ennui – Compagnie Lamento Mardi 20 février 2024, 20h00 Quai des Arts De 10€ à 16€

Dans ce voyage, le chorégraphe Sylvère Lamotte nous convie avec espièglerie à renouer avec notre imaginaire d’enfant. Il réussit surtout l’exploit de nous parler de l’ennui à hauteur d’enfants en nous livrant une réflexion enjouée et réjouissante. Sur scène, les danseurs glissent, tombent dans un drôle d’ennui. Puis les corps se lancent et jouent ensemble pour défier le temps qui passe. Les rêveries s’installent, les pitreries deviennent bêtises, puis folies. Un spectacle joyeux, drôle et inventif.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet

2024-02-20T20:00:00+01:00 – 2024-02-20T20:45:00+01:00

danse cirque

Christophe Raynaud de Lage