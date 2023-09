Réparer les vivants – Compagnie Les Choses de la Vie Quai des Arts Pornichet, 13 février 2024, Pornichet.

Réparer les vivants – Compagnie Les Choses de la Vie Mardi 13 février 2024, 20h00 Quai des Arts De 14€ à 19€

Adaptation du roman de Maylis de Kerangal, nous plongeons dans l’histoire de Simon, jeune surfeur de 19 ans, victime d’un accident le laissant en état de mort cérébrale. Ses parents se retrouvent confrontés au choix difficile du don… Seul sur scène, dans un dispositif scénique simple et fort, le comédien s’empare de tous les rôles, retraçant cette aventure intime et collective autour d’un organe symbole de la vie et lieu de toutes les émotions. Un spectacle d’une intensité rare.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T21:20:00+01:00

2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T21:20:00+01:00

Théâtre

Aglaé Bory