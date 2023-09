Les Pas-Pareils – Compagnie L’Indocile Quai des Arts Pornichet, 7 février 2024, Pornichet.

Les Pas-Pareils – Compagnie L’Indocile Mercredi 7 février 2024, 15h30 Quai des Arts 7€

Rainette a deux pieds pas pareils et vit dans un monde aussi magique que surprenant. Seule en scène, elle est entourée de décors qui bougent au fil du spectacle, dévoilant une histoire originale et poétique sur la différence, portant l’humanité en étendard.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion, 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T15:30:00+01:00 – 2024-02-07T16:10:00+01:00

Jeune public Théâtre