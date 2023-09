La méthode du Dr. Spongiak – Moquette production Quai des Arts Pornichet, 31 janvier 2024, Pornichet.

La méthode du Dr. Spongiak – Moquette production Mercredi 31 janvier 2024, 15h30 Quai des Arts 7€

Cette fiction comique en théâtre d’ombre raconte l’histoire d’une fillette pleine de bêtises, Loïse, envoyée au Dr. Spongiak pour devenir raisonnable. Cette aventure intime aborde les relations parents-enfants et des sujets actuels comme le savoir-vivre et l’âge de raison.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion, 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T15:30:00+01:00 – 2024-01-31T16:20:00+01:00

2024-01-31T15:30:00+01:00 – 2024-01-31T16:20:00+01:00

Jeune public Théâtre d’ombre

Paul DECLEIRE