Affaires sensibles, combats de femmes – Fabrice Drouelle et Clémence Thioly Quai des Arts Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Affaires sensibles, combats de femmes – Fabrice Drouelle et Clémence Thioly Quai des Arts Pornichet, 11 janvier 2024, Pornichet. Affaires sensibles, combats de femmes – Fabrice Drouelle et Clémence Thioly Jeudi 11 janvier 2024, 20h00 Quai des Arts De 17 à 24€ Adaptation théâtrale de l’émission radio, trois combats de femmes incarnant ce que peut être la liberté sont mis en lumière. Illustrés d’archives sonores et visuelles, ces récits palpitants s’enchaînent avec force. Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion, 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-11T21:15:00+01:00

2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-11T21:15:00+01:00 Théâtre Fabienne Rappeneau Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Quai des Arts Adresse 2 avenue Camille Flammarion, 44380 Pornichet Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Quai des Arts Pornichet latitude longitude 47.265196;-2.333549

Quai des Arts Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/